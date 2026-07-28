Более 1300 км от Украины: Силы обороны поразили нефтебазу Росрезерва в Удмуртии
- Генеральный штаб сообщил о поражении комбината Приоритет в Удмуртии, который является стратегической нефтебазой Росрезерва.
- Силы обороны также нанесли удары по складам горючего, материально-технических средств и беспилотников оккупантов в Крыму и Луганской области.
- Объект в России расположен более чем в 1300 км от украинской границы, после удара на его территории возник пожар.
Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам российской армии, в частности по комбинату Приоритет в российской Удмуртии. Предприятие входит в систему государственного резерва РФ и хранит значительные запасы топлива.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары по комбинату Приоритет в РФ и составах на ТОТ: что известно
В ночь на 28 июля украинские военные продолжили операции по снижению военно-экономического потенциала России. Подразделения Сил обороны поразили ряд объектов противника.
В частности, 27 июля был поражен Федеральное государственное казенное учреждение Комбинат Приоритет в посёлке Борок Удмуртской Республики РФ. На территории предприятия зафиксировали попадание и пожар.
Кроме того, в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму были поражены склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов российских войск.
Также украинские силы нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Червонопоповки Луганской области.
Что известно о комбинате Приоритет
По данным Генштаба, комбинат Приоритет является частью системы государственного материального резерва России (Росрезерв) и имеет статус стратегического объекта закрытого типа с военизированной охраной.
Предприятие используется как крупная нефтебаза государственного значения. Там хранятся запасы топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов для нужд в случае чрезвычайных ситуаций или войны.
Объект расположен на расстоянии более 1300 километров от границы Украины.
– Силы обороны и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на пресечение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, – подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.
Напомним, 27 июля ВСУ нанесли удары по мосту, ретранслятору дронов и экспортному терминалу в Ростове.