Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам российской армии, в частности по комбинату Приоритет в российской Удмуртии. Предприятие входит в систему государственного резерва РФ и хранит значительные запасы топлива.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удары по комбинату Приоритет в РФ и составах на ТОТ: что известно

В ночь на 28 июля украинские военные продолжили операции по снижению военно-экономического потенциала России. Подразделения Сил обороны поразили ряд объектов противника.

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В частности, 27 июля был поражен Федеральное государственное казенное учреждение Комбинат Приоритет в посёлке Борок Удмуртской Республики РФ. На территории предприятия зафиксировали попадание и пожар.

Кроме того, в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму были поражены склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов российских войск.

Также украинские силы нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Червонопоповки Луганской области.

Что известно о комбинате Приоритет

По данным Генштаба, комбинат Приоритет является частью системы государственного материального резерва России (Росрезерв) и имеет статус стратегического объекта закрытого типа с военизированной охраной.

Предприятие используется как крупная нефтебаза государственного значения. Там хранятся запасы топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов для нужд в случае чрезвычайных ситуаций или войны.

Объект расположен на расстоянии более 1300 километров от границы Украины.

– Силы обороны и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на пресечение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, – подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, 27 июля ВСУ нанесли удары по мосту, ретранслятору дронов и экспортному терминалу в Ростове.

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