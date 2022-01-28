Бывший украинский боксер Владимир Вирчис скончался в возрасте 48 лет. О его смерти сообщил ряд украинских СМИ.

Причины смерти не уточняются. Но в СМИ со ссылкой на правоохранительные органы появилась информация, что он покончил с собой.

Друзья боксера подтвердили его смерть Фактам ICTV. Они рассказали, что в последнее время Вирчис находился в депрессии, а накануне он вышел из дома и пропал.

В социальной сети Facebook друзья боксера уже оставляют воспоминания о нем и сочувствуют в связи со смертью Вирчиса.

– Владимир Владимирович ушел. Скучаем и сочувствуем семье. Мир держится на небезразличных, отзывчивых и всегда готовых помочь людям, – написал бизнесмен Тимофей Нагорный.

Что известно о Вирчисе?

Вирчис – уроженец Каховки. На профи-ринге он выступал в 1999-2009 годах. В 28 боях завоевал 26 побед, в том числе 21 – нокаутом.

В 2003-04 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005-06 — интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. В 2007 году после победы над итальянцем Паоло Видоца он завоевал чемпионский титул EBU.

В своем последнем бою Вирчис победил латвийца Эдгарса Кальнарса в 2009 году.

Источник: Український бокс. Перезавантаження.