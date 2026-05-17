Вокальный вызов очень сложно: Санина воспроизвела 30-секундную ноту Leleka
Украинская певица Юлия Санина пыталась воспроизвести длинный 30-секундный вокализ LELÉKA из песни Ridnym.
Фронтвумен группы The Hardkiss поделилась интересным видео в Инстаграме, где воспроизводит длинный 30-секундный вокализ LELÉKA из песни Ridnym.
– Такой пассаж, что самой захотелось попробовать. LELEKA – молодчинка! – отметила Юлия Санина.
Саниной удалось это сделать, однако она откровенно поделилась, что это очень сложная задача, особенно когда ты выступаешь на Евровидении.
– Супер сложно с учетом пульса повышенного и желания организма вытолкнуть набранный воздух и сделать вдох, – высказала свое мнение Санина, отвечая в комментариях под видео.
Напомним, что в финале Евровидения-2026 Украину представляла Leléka с песней Ridnym.
По результатам голосования жюри и зрителей украинская исполнительница набрала 221 балл и заняла 9 место.
После завершения международного песенного конкурса Leléka заявила, что Украина достойно прозвучала на сцене конкурса и смогла показать миру собственную культуру и музыку.