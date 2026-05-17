Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас не намерена претендовать на должность президента Эстонии.

Об этом сообщает эстонская общественная телерадиовещательная компания Eesti Rahvusringhääling.

Каллас о возможности баллотироваться в президенты

По словам Каллас, которая сейчас является высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, она совершенно точно не тот человек, который подошел бы на должность президента Эстонии.

Однако Каллас также отметила, что все же задумывается о том, какие варианты можно было бы рассмотреть, если бы она не занимала свой нынешний пост.

Как утверждает Каллас, ее рабочие дни сейчас очень длинные и часто включают поездки в несколько стран.

– Это интересно, но периодически нужно находить время, чтобы перевести дух. Должна признаться, что когда люди говорят: у тебя столько долгих перелетов, я думаю о том, что эти места не занимают новые папки. Я могу почитать книгу, когда все рабочие дела сделаны, и побыть наедине со своими мыслями, – сказала она.

Каллас подчеркнула, что главными темами в повестке дня остаются война России против Украины, а теперь еще и на Ближнем Востоке. Она утверждает, что это вопросы, которыми приходится заниматься каждый день.

В то же время вице-президент Еврокомиссии считает, что сейчас российский диктатор Владимир Путин находится в более слабом положении, чем когда-либо ранее.

По ее мнению, Украина в военном отношении продвигается вперед, а экономика России находится в плохом состоянии.

Также Москва не может получить капитал для дальнейшего развития военной экономики и войны. Войны заканчиваются тогда, когда у агрессора кончаются деньги, утверждает Каллас.

