Каллас заявила, что не планирует баллотироваться в президенты Эстонии
- Кая Каллас заявила, что совершенно точно не планирует претендовать на должность президента Эстонии, поскольку считает себя неподходящей для этой роли.
- Она подчеркнула, что ее рабочий график остается крайне напряженным из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке, однако российский диктатор Владимир Путин находится в гораздо более слабом положении.
Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас не намерена претендовать на должность президента Эстонии.
Об этом сообщает эстонская общественная телерадиовещательная компания Eesti Rahvusringhääling.
Каллас о возможности баллотироваться в президенты
По словам Каллас, которая сейчас является высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, она совершенно точно не тот человек, который подошел бы на должность президента Эстонии.
Однако Каллас также отметила, что все же задумывается о том, какие варианты можно было бы рассмотреть, если бы она не занимала свой нынешний пост.
Как утверждает Каллас, ее рабочие дни сейчас очень длинные и часто включают поездки в несколько стран.
– Это интересно, но периодически нужно находить время, чтобы перевести дух. Должна признаться, что когда люди говорят: у тебя столько долгих перелетов, я думаю о том, что эти места не занимают новые папки. Я могу почитать книгу, когда все рабочие дела сделаны, и побыть наедине со своими мыслями, – сказала она.
Каллас подчеркнула, что главными темами в повестке дня остаются война России против Украины, а теперь еще и на Ближнем Востоке. Она утверждает, что это вопросы, которыми приходится заниматься каждый день.
В то же время вице-президент Еврокомиссии считает, что сейчас российский диктатор Владимир Путин находится в более слабом положении, чем когда-либо ранее.
По ее мнению, Украина в военном отношении продвигается вперед, а экономика России находится в плохом состоянии.
Также Москва не может получить капитал для дальнейшего развития военной экономики и войны. Войны заканчиваются тогда, когда у агрессора кончаются деньги, утверждает Каллас.