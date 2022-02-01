Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и завершатся торжественной церемонией, которая состоится 20 февраля 2022 года.

Церемонию открытия можно будет посмотреть в прямой трансляции UA: Перший. Начало торжественного события запланировано на 13.55 по киевскому времени.

Открытие Игр-2022 состоится на Национальном стадионе Пекина, известном также, как Птичье гнездо.

Режиссером церемонии открытия выступит Чжан Имоу, обладатель Золотого льва Венецианского кинофестиваля и Золотого медведя Берлинале.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в столице КНР – Пекине, а также в городах Яньцин и Чжанцзякоу. На Играх-2022 будут представлены 15 видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов наград.

На пекинской Олимпиаде дебютирует семь дисциплин: монобоб, биг-эйр, смешанные соревнования в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе, смешанная эстафета в шорт-треке.

На соревнованиях Украину представят 45 спортсменов, которые будут соревноваться в 12 видах спорта. Детальнее о спортсменах, которые представят Украину на Играх в Пекине, читайте в нашем материале.