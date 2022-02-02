Украинская биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная) получила положительный результат теста на коронавирус. Это первый зафиксированный случай Covid-19 среди спортсменов в олимпийской команде Украины.

Об этом сообщил тренер женской сборной Украины Урош Велепец в Пекине. По его словам, биатлонистка готовилась к зимним Олимпийским играм 2022 года почти весь год.

– Боялись этого с первого дня. Случился эффект домино. Надеялись, что проскочим, – рассказал он.

По словам тренера, украинская биатлонистка пожертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. У спортсменки зафиксировали высокую температуру, однако утром ей стало лучше.

– Надо понять, сможет ли она вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам, – подчеркнул он.

Коронавирус на Олимпиаде 2022

Это не первый случай положительного результата теста на коронавирус в олимпийской команде Украины, однако первый среди спортсменов.

В конце января тренер сборной по биатлону получил разные результаты Covid-тестов после прибытия на Олимпиаду, которая будет проходить в Пекине.

После приезда тренер команды получил положительный тест, а после – отрицательный. В настоящее время он находится на самоизоляции, поскольку нужно получить два отрицательных результата Covid-теста.

Источник: Суспільне Спорт