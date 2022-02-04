У п’ятницю, 4 лютого, відбувся півфінал чемпіонату Європи з футзалу, в якому зіграли збірні України та Росії. Спекотна зустріч в Амстердамі на Ziggo Arena завершилася рахунком 2:3 на користь РФ.

Поєдинок розпочався важко для синьо-жовтих. Українські спортсмени пропустили в дебюті гри гол через рикошет. Україна навмисне зняла воротаря та пішла в атаку.

Спортсмени з Росії провели контратаку та посилили свою перевагу. Проте після цього українці продовжили грати ризиковано та скоротили відставання, реалізувавши зайвого польового.

У другому таймі Росія забила третій гол. За 5 хвилин до кінця запеклого поєдинку футзаліст Данило Абакшин забив другий гол на користь України, проте вона все ж поступилася.

Поєдинок між командами розпочався о 18.00 за київським часом. В іншому півфіналі о 21.00 зіграють між собою збірні Португалії та Іспанії.

Євро-2022 з футзалу

Збірна України посіла друге місце в групі A. Українські спортсмени пробилися до плей-оф турніру з кращою різницею забитих та пропущених, ніж у суперників.

Росія виграла квартет С, перемігши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих та пропущених на груповому етапі – 16:2.

Євро-2022 з футзалу відбуватиметься у Нідерландах з 19 січня до 6 лютого 2022 року. Матчі відбудуться в Амстердамі та Гронінгені.