8 февраля украинский фигурист Иван Шмуратко квалифицировался для произвольной программы на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Возможность выйти на лед 20-летний спортсмен получил благодаря 78.11 баллам от судей после выполнения короткой программы мужчин-одиночников.

– После выступления меня переполняют невероятные эмоции! Хочу поблагодарить всю Украину, которая поддерживает нас! Мы делаем здесь свою работу не только за себя, но и за всю страну, – рассказал после выполнения короткой программы спортсмен.

Иван Шмуратко не скрывает радости от выхода на лед 8 февраля, потому что еще три дня назад, находясь на карантине после получения положительного теста на Covid-19, не знал, сможет ли выступить на Олимпийских играх.

– Мне удалось выполнить в короткой программе все, что планировал. Получилось хорошо, на мой взгляд. Сейчас отпущу эмоции после сегодняшнего выступления и буду настраиваться, готовиться к произвольной программе, – добавил фигурист.

Олимпиада-2022: фигурист Иван Шмуратко квалифицировался для произвольной программы / 2 фотографии

Выступления по фигурному катанию в произвольной программе среди мужчин на Олимпиаде-2022 состоятся в четверг, 10 февраля.

После Олимпийских игр-2014 украинским фигуристам не удавалось пробиться в финальную часть соревнований.

Напомним, что украинский олимпийский фигурист в одиночном мужском фигурном катании Иван Шмуратко не смог представить страну в командных соревнованиях, потому что 3 февраля получил положительный тест на коронавирус.

Источник: НОК Украины

Фото: НОК Украины