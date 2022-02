Произвела фурор под Щедрика: что известно об украинской фигуристке Шаботовой

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова произвела фурор на командном турнире зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

И хотя спортсменка в итоге заняла седьмое место, особенно всем понравилась ее программа под Щедрика композитора Николая Леонтовича. Украинский сегмент социальной сети Facebook отмечает как саму программу фигуристки, так и композицию и наряд спортсменки.

Относительно выступления в командном турнире, в дебюте 16-летняя Шаботова успешно исполнила короткую программу и заработала 62.49 балла. Единственной ошибкой украинки было неправильное ребро лезвия при отталкивании в тройном флипе.

Но, несмотря на одобрительные отзывы комментаторов, судьи были строги к выступлению украинки и оценили компоненты программы не слишком высоко — на 26.86. За технику она получила 35.63 балла.

Выступала Шаботова в костюме с элементами украинской вышивки итальянской компании. Анастасия в своей программе заявила один из самых сложных прыжков в женском катании – тройной аксель. Ранее он удавался на Играх только трем спортсменкам: японкам Мидори Ито и Мао Асади, а также американке Мираи Нагасу. Однако, во время самого выступления она заменила этот элемент на двойной. После выступления 16-летняя спортсменка не смогла справиться с эмоциями.

В социальной сети пользователи акцентируют внимание на выборе музыкальной композиции, которая на территории США больше известна как Carol of the Bells. Пишут, что ее программа была легкой и красивой, а еще отмечают ее наряд.

I love this costume inspired by a traditional cutwork textile; Anastasiia Shabotova of Ukraine pic.twitter.com/KpkZoBLP6J

