Произвела фурор под Щедрика: что известно об украинской фигуристке Шаботовой

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова произвела фурор на командном турнире зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

И хотя спортсменка в итоге заняла седьмое место, особенно всем понравилась ее программа под Щедрика композитора Николая Леонтовича. Украинский сегмент социальной сети Facebook отмечает как саму программу фигуристки, так и композицию и наряд спортсменки.

Относительно выступления в командном турнире, в дебюте 16-летняя Шаботова успешно исполнила короткую программу и заработала 62.49 балла. Единственной ошибкой украинки было неправильное ребро лезвия при отталкивании в тройном флипе.

Но, несмотря на одобрительные отзывы комментаторов, судьи были строги к выступлению украинки и оценили компоненты программы не слишком высоко — на 26.86. За технику она получила 35.63 балла.

Выступала Шаботова в костюме с элементами украинской вышивки итальянской компании. Анастасия в своей программе заявила один из самых сложных прыжков в женском катании – тройной аксель. Ранее он удавался на Играх только трем спортсменкам: японкам Мидори Ито и Мао Асади, а также американке Мираи Нагасу. Однако, во время самого выступления она заменила этот элемент на двойной. После выступления 16-летняя спортсменка не смогла справиться с эмоциями.

— Не чувствовала волнения, но, возможно, была немного скованной. После выступления не могла сдержать слезы: я увидела олимпийские кольца и еще раз поняла, как круто находиться здесь, – сказала Анастасия Шаботова.

В социальной сети пользователи акцентируют внимание на выборе музыкальной композиции, которая на территории США больше известна как Carol of the Bells. Пишут, что ее программа была легкой и красивой, а еще отмечают ее наряд.

— Мне нравится этот костюм, вдохновленный традиционным орнаментом. Анастасия Шаботова, Украина, – поделилась своими впечатлениями американская писательница Сара Арчер.

I love this costume inspired by a traditional cutwork textile; Anastasiia Shabotova of Ukraine pic.twitter.com/KpkZoBLP6J — Sarah Archer (@Sarcher) February 6, 2022

Кроме участия в командных соревнованиях, Шаботова на Играх в Пекине представит Украину в индивидуальной программе.

Что известно об Анастасии Шаботовой?

В украинской Википедии отмечается, что спортсменка родилась в Москве. Однако сама она утверждает, что имеет украинские корни.

В частности, во время Олимпийских игр-2022 российские журналисты пытаются вытянуть сенсацию и подталкивают украинских спортсменов к провокациям. Во время одного из флеш-интервью они пытались выпытать, заставляют ли Шаботову в сборной общаться по-украински, на что она ответила:

— Перед началом интервью я спрашивала вас, на каком языке говорить. Я могу на украинском, английском. Но сейчас да. Выучила ли я украинский? Я родилась в Украине, это мой родной язык. Я катаюсь в Киеве, – отрезала Шаботова СМИ из РФ.

Известно, что в начале своей карьеры она тренировалась в спортивной школе олимпийского резерва Москвич, в 2017 году перешла в спортивную школу Снежные барсы, где ее тренером стала Светлана Панова.

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В июле 2019 года Шаботова сменила спортивное гражданство и стала представлять Украину. С этого времени она стала трехкратной чемпионкой страны.

На Budapest Trophy-2020 Анастасия исполнила тройной аксель, став двенадцатой женщиной в истории, успешно выполнившей этот скачок на международных соревнованиях.

Олимпийскую лицензию спортсменка получила по результатам выступлений на CS Nebelhorn Trophy-2021, где заняла пятое место.

Скандал с Шаботовой

В январе 2019 года Шаботова в прямом эфире на своей странице в Instagram заявила, что для стабильных выступлений необходимо “выпить много правильного допинга”.

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать pic.twitter.com/h2RDa2FLfv — Удивленное лицо (@optaluna) January 20, 2019

Она добавила, что российские фигуристки, занимающиеся на катке Хрустальный в Москве, его употребляют. Это привело к громкому скандалу, ведь там занимаются главные российские олимпийские надежды — Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева и Александра Трусова. Юную спортсменку начали травить, и ее родители решили спасти карьеру дочери сменой гражданства.

В июле 2019 года Шаботова получила от Президиума Федерации фигурного катания Москвы согласие на изменение спортивного гражданства и разрешение выступать за Украину.