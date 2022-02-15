С Ольгой Харлан встречаемся в кофейне на Левом берегу Киева, недалеко от ее дома. Ольга родом из Николаева, но теперь живет в столице.

Девушка стала олимпийской чемпионкой в 18 лет, когда в Пекине завоевала золото в командной сабле.

Это событие стало вершиной ее карьеры, но триумф длился еще долго. Всего выиграла четыре олимпийские медали, стала пятикратной чемпионкой в общем зачете Кубка мира.

Фехтования в ее жизни могло бы и не быть, но бальные танцы, которыми занималась Ольга, были не по карману ее семье.

— До фехтования я занималась бальными танцами — это дорогой вид спорта и очень тяжелый. Надо было покупать туфли и платья, участвовать в конкурсах. Слава Богу, платья шили моя бабушка и тетя. Мы немного экономили на этом. Я помню, что самыми дорогими были туфли. Тогда, в 1996-1997 годах, они стоили 100 грн. Это было довольно сложное время для всей семьи. Надо было платить за индивидуальные уроки, семинары и тому подобное. Мы просто не смогли заплатить. Это стало основной причиной окончания тренировок и танцев, — рассказывает Ольга.

А вот занятия по фехтованию были совершенно бесплатными.

— Я пошла на фехтование просто попробовать. Мой крестный — он и тренер, Анатолий Николаевич Шврач, до сих пор тренирует. Я была маленького роста, и даже не имела опыта роботы с оружием, сабля была первой. Некоторые фехтовальщики начинают с рапиры, потом переходят на саблю, то есть меняют оружие, — объясняет Ольга.

Тогда дети тренировались в общих масках, без лишних затрат. Сегодня родители хотят купить ребенку все и сразу, обязательно лучшего качества, хотя это не всегда нужно.

— Сначала мы фактически ничего не тратили. Занятия были бесплатными. Помню, что первые кроссовки купила после четырех лет занятий фехтованием. Тренировалась в обычных кедах, которых хватало мне на месяц, они стоили 25 грн. Первая блестящая електрокурточка у меня появилась где-то через два года. Она была ужасная, очень плохого качества. У нас все было общее, даже маски. Сейчас все по-другому. Родители хотят, чтобы их дети сразу имели все. На самом деле это не так и важно. Первый год фехтования – это период входа в спорт. К тому же это все затратно: полная экипировка, включая маску и обувь — €1,5 тыс. А ребенок может и передумать, — отмечает спортсменка.

Чем выше результаты у спортсмена, тем выше получаются и расходы.

— Поддержка очень важна. Кто-то должен тебя подтолкнуть, в тебя вкладывать. Когда мы начинали показывать результат, не могу сказать, что имели суперподдержку. На соревнования во Францию и Италию ездили на бусе. Это сутки в пути. А тебе надо еще и отдохнуть, и достойно выступить. Еще помню, что когда ездили поездом, то даже постель не брали. Она стоила 7 грн. Мы и подумали: зачем платить, если можно взять свою. Поэтому я брала собственную. Все изменилось, когда я стала показывать хороший результат. Но от этого золото на тебя не падает. Должно пройти время, чтобы результат стал стабильным. Хороший результат может быть случайностью. Такое, к сожалению, бывает, — признает Ольга Харлан.

В период стабильно хорошего результата в жизни спортсмена должны появиться те, кто поддержит: государство и федерация.

— У каждого из нас много травм, постоянная усталость. Очень важно восстанавливаться, а это дополнительные расходы на массажиста и различные процедуры. Иногда еще и операции. Это все должна покрывать, и покрывает федерация (Национальная федерация фехтования Украины. — Ред). Мы представляем нашу страну на мировой арене, поэтому федерация должна сделать все возможное, чтобы спортсмен был здоров и максимально подготовлен. Психологическая подготовка — это тоже очень важно. Скажу по собственному опыту: спортивный психолог разговаривает и готовит к соревнованиям! Морально и физически сильным спортсменам тяжело делиться с психологом, к этому надо приложить усилия, — подчеркивает Ольга.

Настоящий тренировочный зал олимпийского уровня – мечта украинских фехтовальщиков. Ольга Харлан шла к вершине в разных условиях и тренировалась в разных залах.

— Всегда очень важно, где именно ты тренируешься. Сегодня у нас еще нет своего стационарного зала для фехтовальщиков на олимпийской базе в Конча-Заспе. Он строится. Дело уже сдвинулось с места. Хотя пока я не увижу построенного зала, не поверю. Надеюсь, что я еще буду в фехтовании — до того, как он откроется. Потому что это очень важно. В той школе, где я тренировалась, не было дорожек. Вместо них — пол с рисунком дорожек. Без специального покрытия. Если под дорожкой нет специального покрытия, а лишь бетон – это очень влияет на колени, суставы, спину. Это очень опасно, — указывает спортсменка.

Ольга — пример того, как инвестированные средства к ней вернулись. Фантастические достижения в спорте трансформировались в успешное сотрудничество с брендами и коллаборации. Сегодня Ольга Харлан — настоящая украинская звезда.

— Первую зарплату начала получать в 14 лет. Когда одержала победу на Олимпиаде в Пекине (2008 год) — жизнь изменилась. Слава Богу, моя карьера не остановилась после этого. Я продолжила работать. Потому что обычно, после золота, твоя карьера завершается. У меня все по-другому. То, о чем я мечтала, свершилось. Я стремилась к этому. Я переехала в Киев, имею свою квартиру, которую мне никто не подарил. Я сама заработала на нее. Плюс, хороший автомобиль. Спортсмен такого класса, как я, может себе позволить такое авто. Это не значит, что я зарабатываю миллионы. Это те вещи, которые мне были нужны, я мечтала о них. И тут надо подчеркнуть: в трудное финансовое время родители в меня вкладывали деньги. Они и не думали, что через некоторое время я буду зарабатывать столько, что куплю им дом. Они вкладывали, потому что любили! — уверена Ольга.

Ольга Харлан периодически бывает в Италии, там ее возлюбленный. Там она и своего теперешнего тренера нашла.

— Сейчас я просто получаю удовольствие. Я была в Италии, немного начала тренироваться. Вообще с фехтованием расстаться сложно, особенно если ты 21 год этим занимаешься. Да и тело привыкло к тренировкам. Я благодарна спорту за дисциплину! Тело начинает реагировать, если долго нет нагрузок. Я не про увеличение веса, а про суставы и мышцы, которые ведут себя по-другому. Поэтому спортсмены, которые внезапно прекращают заниматься, имеют серьезные проблемы. Важно просто поддерживать, пусть и не профессионально. Два-три раза в неделю, но держать себя в форме, — считает спортсменка.

Через несколько дней после интервью в своем Instagram спортсменка добавила пост, где дала понять, что возвращается на дорожку. Хотя после поражения на последней летней Олимпиаде в Токио Ольга не знала, вернется ли в большой спорт.

— Последние два года были сложными. Пройдя через падение и разочарование, сил подняться было все меньше. Это было сложно. Могу сказать, что и сейчас нелегко. Но лучшее лекарство — это время. И у меня оно было, чтобы осознать, все взвесить и решить. Решить, хочу ли продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и 2,5 года отдать любимому делу и своим целям. Поэтому, до встречи на дорожке. Увидимся на Кубке мира в Афинах, — написала Харлан.

Два с половиной года, о которых пишет Ольга — это время, оставшееся до Олимпиады в Париже. Очевидно, спортсменка хочет вернуть себя в форму к началу следующих Олимпийских игр.

Сейчас Оля внимательно следит за Олимпиадой в Токио.