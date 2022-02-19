В международный аэропорт Борисполь сегодня утром прибыла сборная Украины по лыжному фристайлу. Украинцы представляли страну на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Об этом сообщают Факты ICTV.

В Украину приехала единственная медаль этих зимних Игр – “серебро” Александра Абраменко.

Перед журналистами в Борисполе Абраменко сказал, что ехал на Олимпиаду-2022 за золотой наградой, а получил серебряную. Однако своим результатом он вполне доволен.

Свою медаль спортсмен посвятил всем, кто за него болел и переживал.

– Моя медаль – это для всей Украины, для каждого украинца… Я понимал, что много ответственности будет на мне. Я выстоял, – сказал Абраменко.

Выступить в командном турнире, к сожалению, не удалось – команда заболела коронавирусом.

В прошлую зимнюю Олимпиаду-2018 Абраменко завоевал “золото” для Украины.

Напомним, что на церемонии открытия Олимпиады в Пекине флаг Украины несли два атлета — фристайлист Александр Абраменко и представительница фигурного катания Александра Назарова.