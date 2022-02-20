Сегодня, 20 февраля, в Пекине официально завершаются зимние Олимпийские игры-2022. Последние медали сегодня разыграли в керлинге, лыжной гонке, бобслее и хоккее с шайбой. Начало церемонии закрытия стартует в 14:00 по киевскому времени.

Действо происходит на Национальном стадионе Пекина, известном также как Птичье гнездо. Там же состоялась и церемония открытия соревнований 4 февраля.

Следить за происходящим на Олимпийских играх-2022 можно также онлайн во время прямой трансляции на UA: Перший.

Чем и как будут удивлять организаторы Игр-2022 посетителей и участников соревнований держили в секрете.

Украину на соревнованиях представляли 45 спортсменов в 12 видах спорта. К сожалению, из-за коронавируса принять участие в Играх в Пекине удалось не всем.

Единственную медаль зимней Олимпиады-2022 в Пекине в копилку сборной Украины завоевал фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике.

С результатами медального зачета Олимпийских игр-2022 вы можете ознакомиться в нашем материале.