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Факты / Спорт

У России статус изгоя: Джонсон призвал забрать финал ЛЧ у Санкт-Петербурга

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин во вторник, 22 февраля, заявил, что футбольные турниры не должны проводиться на территории Российской Федерации.

— Россия становится все более изолированной. У России статус изгоя… Нет никаких шансов на то, что крупные футбольные турниры будут проводиться в России, которая вторгается на территорию суверенной страны, — сказал глава британского правительства.

Это свидетельствует о том, что политик, вероятно, поддержит лишение агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов.

Со своей стороны глава Министерства спорта Великобритании Надин Доррис высказалась о возможном переносе финала Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петербурга на фоне российской агрессии в отношении Украины.

— У меня есть серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами.

Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы легитимизировать свое незаконное вторжение в Украину, – написала она в социальной сети Twitter.

Ранее ряд иностранных СМИ заявил, что УЕФА рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов в 2022 году из Санкт-Петербурга. Это связано с новой волной российской агрессии по отношению к Украине.

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По данным английской прессы, финал могут перенести в Лондон на Уэмбли. В пресс-службе европейского футбольного органа пока отметили, что пока не собираются менять место финала турнира в 2022 году, но внимательно следят за ситуацией.

Напомним, 21 февраля вечером президент Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России. По итогам было принято решение признать “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

Фото: Depositphotos

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