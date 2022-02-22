Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин во вторник, 22 февраля, заявил, что футбольные турниры не должны проводиться на территории Российской Федерации.

— Россия становится все более изолированной. У России статус изгоя… Нет никаких шансов на то, что крупные футбольные турниры будут проводиться в России, которая вторгается на территорию суверенной страны, — сказал глава британского правительства.

Это свидетельствует о том, что политик, вероятно, поддержит лишение агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов.

Со своей стороны глава Министерства спорта Великобритании Надин Доррис высказалась о возможном переносе финала Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петербурга на фоне российской агрессии в отношении Украины.

— У меня есть серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами. Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы легитимизировать свое незаконное вторжение в Украину, – написала она в социальной сети Twitter.

I have serious concerns about the sporting events due to be held in Russia, such as the Champions League Final, and will discuss with the relevant governing bodies. We won’t allow President Putin to exploit events on the world stage to legitimise his illegal invasion of Ukraine. — Nadine Dorries (@NadineDorries) February 22, 2022

Ранее ряд иностранных СМИ заявил, что УЕФА рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов в 2022 году из Санкт-Петербурга. Это связано с новой волной российской агрессии по отношению к Украине.

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По данным английской прессы, финал могут перенести в Лондон на Уэмбли. В пресс-службе европейского футбольного органа пока отметили, что пока не собираются менять место финала турнира в 2022 году, но внимательно следят за ситуацией.

Напомним, 21 февраля вечером президент Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России. По итогам было принято решение признать “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.