Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин во вторник, 22 февраля, заявил, что футбольные турниры не должны проводиться на территории Российской Федерации.

Это свидетельствует о том, что политик, вероятно, поддержит лишение агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов.

Со своей стороны глава Министерства спорта Великобритании Надин Доррис высказалась о возможном переносе финала Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петербурга на фоне российской агрессии в отношении Украины.

I have serious concerns about the sporting events due to be held in Russia, such as the Champions League Final, and will discuss with the relevant governing bodies.

We won’t allow President Putin to exploit events on the world stage to legitimise his illegal invasion of Ukraine.

— Nadine Dorries (@NadineDorries) February 22, 2022