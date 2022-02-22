У Росії статус вигнанця: Джонсон закликав забрати фінал ЛЧ у Санкт-Петербурга

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу у Палаті общин у вівторок, 22 лютого, заявив, що футбольні турніри не повинні проводитися на території Російської Федерації.

— Росія стає дедалі ізольованішою. Росія, яка має статус вигнанця… Немає жодних шансів на те, що великі футбольні турніри будуть проводитися у Росії, яка вторгається на територію суверенної країни, – сказав глава британського уряду.

Це свідчить, що політик, ймовірно, підтримає позбавлення агресора права на проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Зі свого боку очільниця Міністерства спорту Великої Британії Надін Дорріс висловилася щодо можливого перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2022 із Санкт-Петербурга на тлі російської агресії щодо України.

— У мене є серйозні побоювання щодо спортивних заходів, які мають відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами. Ми не дозволимо президенту Путіну використати події на світовій арені, щоб легітимізувати своє незаконне вторгнення на Україну, – написала вона у соціальній мережі Twitter.

I have serious concerns about the sporting events due to be held in Russia, such as the Champions League Final, and will discuss with the relevant governing bodies. We won’t allow President Putin to exploit events on the world stage to legitimise his illegal invasion of Ukraine. — Nadine Dorries (@NadineDorries) February 22, 2022

Раніше низка іноземний ЗМІ заявили, що УЄФА розглядає можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів у 2022 році із Санкт-Петербурга. Це пов’язано з новою хвилею російської агресії щодо України.

За даними англійської преси, фінал можуть перенести до Лондона на Вемблі. У пресслужбі європейського футбольного органу поки зазначили, що поки не збираються змінювати місце фіналу турніру у 2022 році, але уважно стежать за ситуацією.

Нагадаємо, 21 лютого ввечері президент Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії. За підсумком було ухвалено рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.