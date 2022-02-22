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Факти / Спорт

У Росії статус вигнанця: Джонсон закликав забрати фінал ЛЧ у Санкт-Петербурга

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу у Палаті общин у вівторок, 22 лютого, заявив, що футбольні турніри не повинні проводитися на території Російської Федерації.

— Росія стає дедалі ізольованішою. Росія, яка має статус вигнанця… Немає жодних шансів на те, що великі футбольні турніри будуть проводитися у Росії, яка вторгається на територію суверенної країни, – сказав глава британського уряду.

Це свідчить, що політик, ймовірно, підтримає позбавлення агресора права на проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Зі свого боку очільниця Міністерства спорту Великої Британії Надін Дорріс висловилася щодо можливого перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2022 із Санкт-Петербурга на тлі російської агресії щодо України.

— У мене є серйозні побоювання щодо спортивних заходів, які мають відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами.

Ми не дозволимо президенту Путіну використати події на світовій арені, щоб легітимізувати своє незаконне вторгнення на Україну, – написала вона у соціальній мережі Twitter.

Раніше низка іноземний ЗМІ заявили, що УЄФА розглядає можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів у 2022 році із Санкт-Петербурга. Це пов’язано з новою хвилею російської агресії щодо України.

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За даними англійської преси, фінал можуть перенести до Лондона на Вемблі.  У пресслужбі європейського футбольного органу поки зазначили, що поки не збираються змінювати місце фіналу турніру у 2022 році, але уважно стежать за ситуацією.

Нагадаємо, 21 лютого ввечері президент Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії. За підсумком було ухвалено рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

Фото: Depositphotos

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