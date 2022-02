У Росії статус вигнанця: Джонсон закликав забрати фінал ЛЧ у Санкт-Петербурга

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу у Палаті общин у вівторок, 22 лютого, заявив, що футбольні турніри не повинні проводитися на території Російської Федерації.

Це свідчить, що політик, ймовірно, підтримає позбавлення агресора права на проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Зі свого боку очільниця Міністерства спорту Великої Британії Надін Дорріс висловилася щодо можливого перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2022 із Санкт-Петербурга на тлі російської агресії щодо України.

I have serious concerns about the sporting events due to be held in Russia, such as the Champions League Final, and will discuss with the relevant governing bodies.

We won’t allow President Putin to exploit events on the world stage to legitimise his illegal invasion of Ukraine.

— Nadine Dorries (@NadineDorries) February 22, 2022