УЕФА может лишить Санкт-Петербург финала ЛЧ из-за российской агрессии — СМИ

Из-за российской агрессии в отношении Украины УЕФА рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов в 2022 году из Санкт-Петербурга.

Испанское издание RMC утверждает, что “геополитика может изменить планы УЕФА”.

— УЕФА очень внимательно относится к конфликту в Украине после признания террористических группировок президентом РФ Владимиром Путиным. Эскалация беспокоит международную политику и может повлиять на футбольные соревнования. Таким образом, финал Лиги чемпионов может быть перенесен, поскольку он намечен на 28 мая на Газпром-Арене в Санкт-Петербурге, — пишет ресурс.

По данным английской прессы, финал могут перенести в Лондон на Уэмбли.

В прошлом сезоне финал уже переносили из Стамбула из-за ситуации с коронавирусом в Турции. Британская власть фактически внесла страну в красный список для своих жителей, таким образом не позволив фанатам Манчестер Сити и Челси поехать туда. В итоге матч прошел в Порту, а победу одержали аристократы.

Вскоре британское издание The Daily Mail со ссылкой на пресс-службу УЕФА отметило, что организация пока не планирует переносить финал.

— УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. Пока менять место проведения не планируется, — сообщили в европейском футбольном органе.

21 февраля вечером президент Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России. По итогам было принято решение признать “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля днем примут санкции против России в связи с ее признанием террористических “ДНР” и “ЛНР”, а также решением о введении войск в регионы.

Источник: RMC, Daily Mail