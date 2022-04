В рамках матча баскетбольной Евролиги литовский Жальгирис принимал дома сербскую Црвену Звезду. Перед стартовым свистком состоялась акция в поддержку Украины из-за полномасштабного вторжения России.

Однако баскетболисты команды гостей отказались держать баннер в поддержку Украины со словами Нет войне. Баскетболисты цинично убрали руки.

Serbian players were not holding the ‘Stop The War’ banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.

Более 10 тыс. зрителей на арене Жальгирис в Каунасе освистали это действие сербов. Непосредственно во время матча фаны скандировали Слава Украине! – Героям Слава!

Болельщики Жальгириса также свое отношение высказали и в сторону самих гостей, скандируя F*** you, Serbia!

После игры один американский игрок сербского клуба Аарон Уайт заявил, что команде запретили участвовать в этой акции.

As a team we were told to not touch the flag. I would like to make it clear I don’t support the war and I want peace in our world https://t.co/cD3t9YlTIk

— Aaron White (@Aaron_White30) April 3, 2022