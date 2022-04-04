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Факти / Спорт

F*** you, Serbia! Литовці освистали Црвену Звезду за відмову підтримати Україну

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Акція перед матчем Євроліги Жальгіріс - Црвена Звезда

В межах матчу баскетбольної Євроліги литовський Жальгіріс приймав вдома сербську Црвену Звезду. Перед стартовим свистком відбулася акція на підтримку України через повномасштабне вторгнення Росії.

Однак баскетболісти команди гостей відмовилися тримати банер на підтримку України зі словами Ні війні. Баскетболісти цинічно прибрали руки.

Понад 10 тис. глядачів на арені Жальгіріс у Каунасі освистали цю дію сербів. Безпосередньо під час матчу фани часто скандували Слава Україні! – Героям Слава!

Вболівальники Жальгіріса також своє ставлення висловили й у бік самих гостей, скандуючи F*** you, Serbia!

Після гри один американський гравець сербського клубу Аарон Вайт заявив, що команді заборонили брати участь у цій акції.

— Як команді, нам сказали у жодному разі не торкатися цього прапора. Хочу, щоб всі розуміли, що я не підтримую війну та хочу миру в нашому світі, – написав Вайт.

А головний тренер команди Деян Радонич сказав, що питання щодо відмови участі в акції “не до нього”.

За підсумками матчу Жальгіріс переміг Црвену Звезду з рахунком 103:98, а тренер литовців Юре Здовц додав, що така дія суперника допомогла його команді на початку матчу.

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Фото: BC Žalgiris Kaunas

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