В межах матчу баскетбольної Євроліги литовський Жальгіріс приймав вдома сербську Црвену Звезду. Перед стартовим свистком відбулася акція на підтримку України через повномасштабне вторгнення Росії.

Однак баскетболісти команди гостей відмовилися тримати банер на підтримку України зі словами Ні війні. Баскетболісти цинічно прибрали руки.

Serbian players were not holding the ‘Stop The War’ banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.

Понад 10 тис. глядачів на арені Жальгіріс у Каунасі освистали цю дію сербів. Безпосередньо під час матчу фани часто скандували Слава Україні! – Героям Слава!

Вболівальники Жальгіріса також своє ставлення висловили й у бік самих гостей, скандуючи F*** you, Serbia!

Після гри один американський гравець сербського клубу Аарон Вайт заявив, що команді заборонили брати участь у цій акції.

As a team we were told to not touch the flag. I would like to make it clear I don’t support the war and I want peace in our world https://t.co/cD3t9YlTIk

— Aaron White (@Aaron_White30) April 3, 2022