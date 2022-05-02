Исполком Украинской ассоциации футбола во время очередного заседания утвердил решение о досрочном завершении соревнований УПЛ сезона-2021/2022. В пресс-службе УАФ отметили, что администрация уведомит УЕФА о решении, подкрепленном протоколом № 141 от 26.04.2022.

На собрании были утверждены календари мужских и женских международных мероприятий с учетом изменений, в частности, переносом ФИФА и УЕФА дат проведения официальных матчей и соревнований с участием сборных команд Украины.

Награждение призеров сезона-2021/22 происходить не будет. Окончательной была определена турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов, зафиксированная по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Так, чемпионом УПЛ-2021/22 признан донецкий Шахтер, вице-чемпионом – Динамо Киев, а третье место — Днепр-1.

Соответственно, в следующем сезоне-2022/23 еврокубков заявки будут подавать пять украинских клубов. В Лиге чемпионов донецкий Шахтер и киевское Динамо, в Лиге Европы – Днепр-1, в Лиге конференций – луганская Заря и полтавская Ворскла.

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Фото: ФК Шахтер