Сборная Украины минимально уступила Уэльсу в матче за выход на ЧМ-2022

Июнь, 05 в 20:57

Сборная Украины уступила команде Уэльса в финальном матче плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года. Игра в Кардиффе на стадионе Кардифф Сити завершилась со счетом 1:0 в пользу драконов.

Сине-желтые очень активно начали встречу и чаще атаковали, но то и дело валлийцев выручал их опытный голкипер Уэйн Хеннесси. 35-летний голкипер Бернли – бесспорно герой этого матча для своей сборной и всего Уэльса.

В одной из первых атак Хеннесси продемонтировал свою надежную игру после удара Романа Яремчука в нижний угол ворот. На экваторе первой половины встречи в левый нижний угол пробивал Александр Зинченко, но Хеннесси и здесь потащил.

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Незадолго до зловещего гола в ворота сине-желтых хавбек Лидс Дэниел Дэвис заработал на себе стандарт недалеко от штрафной площадки гостей, получив по ногам от Малиновского.

Штрафной удар на 35-й минуте нанес Гарет Бейл. Мяч после его удара задел голову Андрея Ярмоленко и попал в сетку ворот Георгия Бущана.

А незадолго до перерыва произошел очень странный эпизод с очевидным пенальти в ворота валлийцев. После контакта с Алленом на газоне оказался Ярмоленко – Андрей выбил мяч у соперника, после чего Джо ударил его по ногам. Арбитр матча не пошел смотреть видеоповтор и после консультаций указал на угловой. В ответ Ярмоленко только саркастически усмехнулся.

Таким образом, последним обладателем путевки на Мундиаль-2022 в Катаре от Европы стала команда Уэльса. Для драконов это второй выход в финальную часть футбольного ЧМ в истории. Впервые сборная Уэльса участвовала в чемпионате мира по футболу в далеком 1958 году.

Среди европейских сборных на ЧМ-2022 выступят Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс.

13 и 14 июня разыграют еще две путевки Перу – ОАЭ/Австралия, Коста-Рика – Новая Зеландия.

Уэльс — Украина — 1:0