Июнь, 11 в 14:54

Американский гольфист Тайгер Вудс присоединился к списку миллиардеров. По информации Forbes, состояние 46-летнего спортсмена оценивается по меньшей мере в $1 млрд.

15-кратный победитель турниров серии Мэйджор по гольфу Тайгер Вудс стал лишь третьим спортсменом-миллиардером в истории. До него подобные доходы смогли заработать только две легенды баскетбола Майкл Джордан и ЛеБрон Джеймс.

По подсчетам Forbes, за 27-летнюю карьеру Вудс заработал более $1,7 млрд. В настоящее время капитал гольфиста Forbes оценивает по меньшей мере в $1 млрд.

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Отмечается, что 10% от состояния 46-летнего гольфиста приходится на призовые от турниров. Основную часть составляют средства от рекламных контрактов, включая Nike, Rolex, Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Buick и Gillette.

Вудсу также принадлежат ряд связанных с гольфом компаний и ресторан. Издание отмечает, что американец на пике карьеры зарабатывал более $100 млн. в год без учета призовых.

Что известно о Тайлере Вудсе?

Гольфист Тайлер Вудс является 15-кратный победитель турниров Мэйджор. По этому показателю он занимает второе место после американца Джека Никлауса, у которого 18 побед.

Он дважды признавался спортсменом года по версии Laureus World Sports Awards – в 2000 и 2001 годах. А также стал только четвертым игроком в гольф, награжденным Президентской медалью свободы. Это произошло в 2019 году.

Всего за карьеру Вудс выиграл 82 турнира PGA Тура (второе место в истории с американцем Сэмом Снидом) и 40 турниров Европейского тура (третье место в истории после испанца Сева Бальестероса и немца Бернхарда Лангера).