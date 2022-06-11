Червень, 11 в 14:54

Американський гольфіст Тайгер Вудс приєднався до списку мільярдерів. За інформацією Forbes, статки 46-річного спортсмена оцінюються щонайменше в $1 млрд.

15-разовий переможець турнірів серії Мейджор з гольфу Тайгер Вудс став лише третім спортсменом-мільярдером в історії. До нього такі доходи змогли заробити лише дві легенди баскетболу Майкл Джордан та ЛеБрон Джеймс.

За підрахунками Forbes, за 27-річну кар’єру Вудс заробив понад $1,7 млрд. Наразі капітал гольфіста Forbes оцінює щонайменше в $1 млрд.

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Зазначається, що 10% від статків 46-річного гольфіста припадає на призові від турнірів. Основну частину складають кошти від рекламних контрактів, зокрема з Nike, Rolex, Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Buick та Gillette.

Вудсу також належать низка пов’язаних з гольфом компаній та ресторан. Видання зазначає, що американець на піку кар’єри заробляв понад $100 млн на рік без урахування призових.

Що відомо про Тайлера Вудса?

Гольфіст Тайлер Вудс є 15-разовий переможець турнірів Мейджор. За цим показником він посідає друге місце після американця Джека Ніклауса, у якого 18 перемог.

Він двічі визнавався спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards – у 2000 та 2001 роках. А також став лише четвертим гравцем у гольф, якого нагородили Президентською медаллю свободи. Це сталося у 2019 році.

Усього за кар’єру Вудс виграв 82 турніри PGA Тура (друге місце в історії з американцем Семом Снідом) та 40 турнірів Європейського туру (третє місце в історії після іспанця Сева Бальестероса та німця Бернхарда Лангера).