Сборная Украины вместе с Харлан взяла бронзу чемпионата Европы по фехтованию

Июнь, 22 в 21:15

Женская сборная Украины в командной сабле завоевала бронзу чемпионата Европы-2022 по фехтованию, который завершился в турецкой Анталии.

В составе нашей команды бронзовые медали завоевали: Ольга Харлан, Елена Воронина, Юлия Бакастова и Елена Кровацкая.

На ранней стадии украинки обыграли команду Польши (45:37), а затем в 1/8 финала одолели соперниц из Греции (45:35). В полуфинале сине-желтые уступили француженкам (43:45), но в матче за третье место справились с командой Венгрии (45:41).

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Для Украины это первая медаль в женской командной сабле на чемпионате Европы с 2018 года, когда наша команда завоевала серебро.

Золото турнира досталось команде Франции, которая в финале одолела представительниц Италии со счетом 45:23.

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Мужская сборная Украины в командной шпаге выбыла в четвертьфинале. Сначала украинцы в 1/8 финала победили сборную Австрии (33:27), но затем уступили в четвертьфинале сборной Израиля (33:45).

Всего на чемпионате Европы 2022 года по фехтованию сборная Украины завоевала четыре медали (одно золото, одно серебро и две бронзы) и заняла третье место в командном зачете после Италии и Франции.

Фото: International Fencing Federation