Збірна України разом із Харлан взяла бронзу чемпіонату Європи з фехтування

Червень, 22 в 21:15

Жіноча збірна України у командній шаблі завоювала бронзу чемпіонату Європи-2022 з фехтування, який завершився у турецькій Анталії.

У складі нашої команди бронзові медалі вибороли: Ольга Харлан, Олена Вороніна, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

На ранній стадії українки обіграли команду Польщі (45:37), а потім в 1/8 фіналу здолали суперниць із Греції (45:35). У півфіналі синьо-жовті поступилися француженкам (43:45), але у матчі за третє місце впоралися з командою Угорщини (45:41).

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Для України це перша медаль у жіночій командній шаблі на чемпіонаті Європи з 2018 року, коли наша команда виборола срібло.

Золото турніру дісталося команді Франції, яка у фіналі здолала представниць Італії з рахунком 45:23.

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Чоловіча збірна України в командній шпазі вибула у чвертьфіналі. Спочатку українці в 1/8 фіналу перемогли збірну Австрії (33:27), але потім поступилися у чвертьфіналі збірній Ізраїлю (33:45).

Усього на чемпіонаті Європи 2022 з фехтування збірна України завоювала чотири медалі (одне золото, одне срібло та дві бронзи) та посіла третє місце у командному заліку після Італії та Франції.

Фото: International Fencing Federation