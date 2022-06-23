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Украинки Алексеевы завоевали второе серебро в дуэте в синхронном плавании на ЧМ-2022

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Марина та Владислава Алексіїви
Фото: Getty Images

Украина завоевала шестую медаль на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). В конкретном виде – артистическом плавании – это уже пятая медаль, завоеванная представительницами Украины на Мундиале.

Серебряными призерками чемпионата мира в произвольной программе в дуэте стали сестры Марина и Владислава Алексеевы. Их результат составил 94.1667 баллов. Раньше девушки выиграли серебро в технической программе.

Золото в произвольной программе завоевали представительницы Китая Ван Люи и Ван Цяньи, заработав 95.5667 баллов. Бронзу взяли австрийские сестры Анна-Мария и Эйрини Александри, которые одержали 92.8 балла.

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Всего в финальных соревнованиях приняли участие 12 лучших дуэтов по итогам квалификации. Алексеевы отобралась в финал со вторым результатом и оценкой 94 балла, уступив главным соперницам – китаянкам Люи и Цяньи.

На данный момент Украина занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира-2022 в артистическом плавании с пятью наградами. В нашей копилке одно золото и четыре серебра. Украину опережают только Китай и Япония.

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