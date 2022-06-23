Червень, 23 в 20:22

Україна завоювала шосту медаль на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту, що триває в угорському Будапешті. У конкретному виді – артистичному плаванні – це вже п’ята медаль, завойована представницями України на Мундіалі.

Срібними призерками чемпіонату світу у довільній програмі в дуеті стали сестри Марина та Владислава Алексіїви. Їхній результат становить 94.1667 бала. Раніше дівчата виграли срібло в технічній програмі.

Золото у довільній програмі завоювали представниці Китаю Ван Люї та Ван Цяньї, заробивши 95.5667 бала. Бронзу вибороли австрійські сестри Анна-Марія та Ейріні Александрі, які отримали 92.8 бала.

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Всього у фінальних змаганнях взяли участь 12 найкращих за підсумками кваліфікації. Алексіїви відібралася до фіналу з другим результатом та оцінкою 94 бали, поступившись головним суперницям – китаянкам Люї та Цяньї.

Наразі Україна посідає третє місце в медальному заліку чемпіонату світу-2022 у артистичному плаванні з п’ятьма нагородами. У нашій скарбничці одне золото та чотири срібла. Україну випереджають лише Китай та Японія.