Українські синхроністки взяли друге золото на ЧС з водних видів спорту

Червень, 25 в 17:56

Збірна України з синхронного плавання здобула другу золоту медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що триває в Будапешті (Угорщина).

Наші синхроністки посіли першу сходинку п’єдесталу у дисципліні гайлайт, яка була останньому у програмі артистичного плавання.

У фіналі гайлайту українки показали результат 95.0333, який став для них переможним.

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У складі української команди виступили: Вероніка Гришко, Марина та Владислава Алексіїви, Олеся Дерев’янченко, Марта Федіна, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, Софія Матсієвська та Дар’я Мошинська.

Другу сходинку посіли італійки, які набрали 95,0333 бали, а бронза дісталася представницям Іспанії з результатом 91.3333.

Це третє золото в історії України у синхронному плаванні на чемпіонатах світу з водних видів спорту. На цих же змаганнях українки тріумфували в іншій командній програмі – комбінації. А своє перше золото на ЧС збірна завоювала у 2019 році.

Загалом Україна виборола вісім медалей на чемпіонаті світу з водних видів спорту, з яких – сім в артистичному плаванні. Володарем ще однієї медалі на ЧС став плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем. Він виборов бронзову нагороду.