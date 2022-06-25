Українські синхроністки взяли друге золото на ЧС з водних видів спорту
Збірна України з синхронного плавання здобула другу золоту медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що триває в Будапешті (Угорщина).
Наші синхроністки посіли першу сходинку п’єдесталу у дисципліні гайлайт, яка була останньому у програмі артистичного плавання.
У фіналі гайлайту українки показали результат 95.0333, який став для них переможним.
У складі української команди виступили: Вероніка Гришко, Марина та Владислава Алексіїви, Олеся Дерев’янченко, Марта Федіна, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, Софія Матсієвська та Дар’я Мошинська.
Другу сходинку посіли італійки, які набрали 95,0333 бали, а бронза дісталася представницям Іспанії з результатом 91.3333.
Це третє золото в історії України у синхронному плаванні на чемпіонатах світу з водних видів спорту. На цих же змаганнях українки тріумфували в іншій командній програмі – комбінації. А своє перше золото на ЧС збірна завоювала у 2019 році.
Загалом Україна виборола вісім медалей на чемпіонаті світу з водних видів спорту, з яких – сім в артистичному плаванні. Володарем ще однієї медалі на ЧС став плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем. Він виборов бронзову нагороду.