Олимпийский чемпион Петренко выступил в России на ледовом шоу Навки
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко, также вице-президент Украинской федерации фигурного катания, выступил на ледовом шоу в Сочи, несмотря на войну России против Украины.
Он исполнил одну из главных ролей ледового шоу Аленький цветочек, которое поставила жена пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова — Татьяна Навка.
Кроме Петренко в шоу, в частности, приняли участие отстраненные от международных соревнований из-за войны в Украине российские фигуристы.
Поступок Петренко осудил Национальный олимпийский комитет Украины.
— НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи – на территории страны-агрессора, которая ведет жестокую войну против Украины.
Там добавили, что такое поведение и такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины.
Украинская федерация фигурного катания удалила на сайте профиль фигуриста. А также опубликовала решение президиума.
Петренко исключили из членов ОО Украинской федерации фигурного катания и отменили его должностные обязанности вице-президента.
53-летний Виктор Петренко родился в Одессе. Золото Олимпийских игр он завоевал как представитель Объединенной команды в Альбервилле (Франция) в 1992 году.
В момент начала полномасштабного вторжения РФ он находился в Украине. Петренко опубликовал сообщение в Instagram со словами Нет войне и больше не высказывался о нападении России.
Фото: Telegraf