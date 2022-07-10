Июль, 10 в 19:06

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко, также вице-президент Украинской федерации фигурного катания, выступил на ледовом шоу в Сочи, несмотря на войну России против Украины.

Он исполнил одну из главных ролей ледового шоу Аленький цветочек, которое поставила жена пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова — Татьяна Навка.

Кроме Петренко в шоу, в частности, приняли участие отстраненные от международных соревнований из-за войны в Украине российские фигуристы.

Сейчас смотрят

Поступок Петренко осудил Национальный олимпийский комитет Украины.

— НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи – на территории страны-агрессора, которая ведет жестокую войну против Украины.

Там добавили, что такое поведение и такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины.

Украинская федерация фигурного катания удалила на сайте профиль фигуриста. А также опубликовала решение президиума.

Петренко исключили из членов ОО Украинской федерации фигурного катания и отменили его должностные обязанности вице-президента.

53-летний Виктор Петренко родился в Одессе. Золото Олимпийских игр он завоевал как представитель Объединенной команды в Альбервилле (Франция) в 1992 году.

В момент начала полномасштабного вторжения РФ он находился в Украине. Петренко опубликовал сообщение в Instagram со словами Нет войне и больше не высказывался о нападении России.

Фото: Telegraf