Олімпійський чемпіон Петренко виступив у Росії на льодовому шоу Навки
Олімпійський чемпіон з фігурного катання Віктор Петренко, який також є віцепрезидентом Української федерації фігурного катання, виступив на льодовому шоу у Сочі попри війну Росії проти України.
Він виконав одну з головних ролей льодового шоу Червоненька квіточка, яке поставила дружина прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова – Тетяна Навка.
Окрім Петренка в шоу, зокрема, взяли участь відстороненні від міжнародних змагань через війну в Україні російські фігуристи.
Вчинок Петренка засудив Національний олімпійський комітет України.
— НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у Сочі – на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України.
Там додали, що така поведінка та такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України.
А Українська федерація фігурного катання видалила на сайті профіль фігуриста. А також опублікувала рішення президії.
Петренка виключили з членів ГО Української федерації фігурного катання та скасували його посадові обов’язки віцепрезидента.
53-річний Віктор Петренко народився в Одесі. Золото Олімпійських ігор він виборов як представник Об’єднаної команди у Альбервілі (Франція) у 1992 році.
На момент початку повномасштабного вторгнення РФ він перебував в Україні. Петренко опублікував допис в Instagram зі словами Ні війні і більше не висловлювався щодо нападу Росії.
Фото: Telegraf