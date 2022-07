Стронгмен Новиков отстоял титул Strongman Classic и призвал донатить защитникам Украины

Украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз выиграл титул чемпиона на международных соревнованиях Strongman Classic. Турнир состоялся в Лондоне, Великобритания.

26-летний Новиков набрал 54 балла в общем зачете, опередив ближайшего соперника из Канады Митчела Хупера на 12 очков.

Третье место досталось американцу Эвану Синглтону, набравшему 41,5 очка.

Соревнования состояли из пяти этапов: подъема гантелей/дамбла (где неофициальный мировой рекорд – 153 кг – принадлежит именно Новикову), ворота Геркулеса, прогулки фермера с грузом, тяги акселя и подъема камней на пьедестал.

