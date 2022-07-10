Стронгмен Новиков отстоял титул Strongman Classic и призвал донатить защитникам Украины

Июль, 10 в 14:55

Украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз выиграл титул чемпиона на международных соревнованиях Strongman Classic. Турнир состоялся в Лондоне, Великобритания.

26-летний Новиков набрал 54 балла в общем зачете, опередив ближайшего соперника из Канады Митчела Хупера на 12 очков.

Третье место досталось американцу Эвану Синглтону, набравшему 41,5 очка.

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Соревнования состояли из пяти этапов: подъема гантелей/дамбла (где неофициальный мировой рекорд – 153 кг – принадлежит именно Новикову), ворота Геркулеса, прогулки фермера с грузом, тяги акселя и подъема камней на пьедестал.

The Strongman Classic 2022

Oleksii Novikov

Mitchell Hooper

Evan Singleton

The crowd were electric!!!

Thank you all so much for your amazing support! pic.twitter.com/OmixhAyiV0 — GIANTS LIVE STRONGMAN (@GiantsLiveWSM) July 9, 2022

После победы Новиков призвал фанатов жертвовать деньги защитникам Украины, воюющим с российскими захватчиками.

— Лучшее поздравление для меня — это донат для пацанов, — написал украинский силач в Stories в Instagram.

С начала полномасштабного вторжения Новиков занимается волонтерством и передает часть призовых армии.

В прошлом году украинец также завоевал первую строчку пьедестала на этих соревнованиях.

В 2020 году Новиков завоевал титул World’s Strongest Man (сильнейшего человека планеты). В марте 2022 он занял второе место на престижном турнире Arnold Strongman Classic.

В 2022 году на турнире World’s Strongest Man-2022 Новиков завоевал бронзовую награду.

Фото: Федерация стронгмена Украины