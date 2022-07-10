Стронгмен Новіков відстояв титул Strongman Classic та закликав донатити захисникам України

Липень, 10 в 14:55

Український стронгмен Олексій Новіков удруге виграв титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic. Турнір відбувся у Лондоні, Велика Британія.

26-річний Новіков набрав 54 бали у загальному заліку, випередивши найближчого суперника із Канади Мітчела Гупера на 12 очок.

Третє місце дісталося американцю Евану Сінглтону, який набрав 41,5 очок.

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Змагання складалися з п’яти етапів: підйому гантелей/дамбла (де неофіційний світовий рекорд – 153 кг – належить саме Новікову), воріт Геркулеса, прогулянки фермера з вантажем, тяги акселя та підйому каміння на п’єдестал.

The Strongman Classic 2022

Oleksii Novikov

Mitchell Hooper

Evan Singleton

The crowd were electric!!!

Thank you all so much for your amazing support! pic.twitter.com/OmixhAyiV0 — GIANTS LIVE STRONGMAN (@GiantsLiveWSM) July 9, 2022

Після перемоги Новіков закликав фанатів жертвувати гроші захисникам України, які воюють із російськими загарбниками.

— Найкраще вітання для мене — це донат для пацанів, — написав український силач у Stories в Instagram.

З початку повномасштабного вторгнення Новіков займається волонтерством та передає частину призових українській армії.

Минулого року українець також виборов першу сходинку п’єдесталу на цих змаганнях.

У 2020 році Новіков завоював титул World’s Strongest Man (найсильнішої людини планети). У березні 2022 року він посів друге місце на престижному турнірі Arnold Strongman Classic.

У 2022 році на турнірі World’s Strongest Man-2022 Новіков виборов бронзову нагороду.

Фото: Федерація стронгмену України