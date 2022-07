Стронгмен Новіков відстояв титул Strongman Classic та закликав донатити захисникам України

Український стронгмен Олексій Новіков удруге виграв титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic. Турнір відбувся у Лондоні, Велика Британія.

26-річний Новіков набрав 54 бали у загальному заліку, випередивши найближчого суперника із Канади Мітчела Гупера на 12 очок.

Третє місце дісталося американцю Евану Сінглтону, який набрав 41,5 очок.

Змагання складалися з п’яти етапів: підйому гантелей/дамбла (де неофіційний світовий рекорд – 153 кг – належить саме Новікову), воріт Геркулеса, прогулянки фермера з вантажем, тяги акселя та підйому каміння на п’єдестал.

The Strongman Classic 2022

Oleksii Novikov

Mitchell Hooper

Evan Singleton

The crowd were electric!!!

Thank you all so much for your amazing support! pic.twitter.com/OmixhAyiV0

— GIANTS LIVE STRONGMAN (@GiantsLiveWSM) July 9, 2022