Українець Колмаков виграв перше в історії золото Всесвітніх ігор у паркурі

Липень, 12 в 16:33

Українець Богдан Колмаков став чемпіоном Всесвітніх ігор-2022 у паркурі у дисципліні швидкість.

Він здобув золото у швидкісному переміщенні та подоланні перешкод з використанням стрибкових елементів. Його результат – 20.75 сек.

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Друге місце посів італієць Андреа Консоліні (20.98), а бронза дісталася британцю Девіду Нелмсу (21.95).

Богдан Колмаков став першим чемпіоном з паркуру в історії Всесвітніх ігор, адже ця дисципліна вперше представлена на змаганнях.

Спортсмен розповів, що найскладнішим для нього на цих змаганнях було – перебороти нервування.

— Найскладнішим було не дозволяти цьому (нервуванню. – Ред.) вийти назовні, та не перегоріти. В першу чергу ця медаль для України, далі це для моїх друзів, дівчини і для сім’ї, – розповів новоспечений чемпіон.

У загальнокомандному заліку Ігор-2022 Україна посідає третє місце – 23 нагороди (9 золотих, 6 срібних, 8 бронзових). Попереду – Німеччина (15, 2, 8) та Колумбія (9, 8, 3).

XI Всесвітні ігри тривають у Бірмінгемі, США, і завершаться 17 липня.

Фото: Спортивний Комітет України