Не Динамо: Ярмоленко стал игроком эмиратского Аль-Айна

Июль, 13 в 15:25

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко по завершении контракта с лондонским клубом Вест Гэм Юнайтед пополнил ряды Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Именно эту команду тренирует украинский специалист Сергей Ребров. В конце июня наставник пролонгировал соглашение с клубом по ОАЭ еще на один сезон.

Контракт Ярмоленко с Аль-Айном рассчитан до конца сезона-2022/23.

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Новый клуб ОАЭ уже представил футболиста и выложил в социальных сетях видео с Ярмоленко.

– Привет, болельщики Аль-Айна! Я рад присоединиться к этому большому клубу. Обещаю вам сразиться за эту футболку, – сказал Андрей в презентационном видео.

الأوكراني أندري يارمولينكو من إلى الزعـامـة ولغاية 2023 #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05 — نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022

До этого Ярмоленко четыре года защищал цвет Вест Гема. В футболке молотобойцев он принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых отличился 13 забитыми мячами.

Ранее в СМИ сообщали, что Ярмоленко обсудил возможное возвращение в киевское Динамо с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу. Комментатор Виктор Вацко заявлял, что президент бело-синих предлагал футболисту бессрочный контракт.

В сезоне-2021/22 Аль-Айн стал победителем чемпионата по футболу ОАЭ, а также одержал победу в Кубке ОАЭ. Аль-Айн выступает в городе Эль-Айн на многофункциональном стадионе Хазза бин Заед, вмещающем 25 тыс. зрителей.

Фото: Al Ain FC

Источник: Al Ain FC