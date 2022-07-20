Июль, 20 в 19:27

Украинский футболист Александр Зинченко подписал контракт с лондонским Арсеналом. Соглашение игрока с канонирами рассчитано до 2026 года.

Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Twitter.

Oleksandr Zinchenko has signed his contract as new Arsenal player, valid until June 2026. #AFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022

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Официальный сайт Арсенала по состоянию на вечер, 19:30 по киевскому времени, пока не объявил о соглашении.

Накануне стало известно, что Зинченко покинул расположение Сити. Для Арсенала трансфер обойдется в 30 млн фунтов.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подтвердил переход Зинченко в стан канониров.

– С Алексом было хорошо, мы поужинали и смогли нормально попрощаться. Этого не получилось с Рахимом и Габриэлем

Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016 года. В сезоне-2016/2017 футболист выступал в аренде за нидерландский ПСВ, а затем играл в составе горожан.

За Манчестер Сити украинец провел 127 матчей, забил два гола и отдал 12 результативных передач. С клубом из Манчестера он четырежды выигрывал английскую Премьер-лигу и становился финалистом Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2020/2021.