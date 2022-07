Украинский футболист Александр Зинченко подписал контракт с лондонским Арсеналом. Соглашение игрока с канонирами рассчитано до 2026 года.

Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Twitter.

Oleksandr Zinchenko has signed his contract as new Arsenal player, valid until June 2026. #AFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022