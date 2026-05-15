Выезд женщин за границу: Кабмин отменяет ограничения

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, вне зависимости от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах женщины теперь смогут пересекать границу без ограничений.

Напомним, что 6 мая Кабмин отменил ограничения на выезд за границу во время военного положения для части женщин, которые работают в государственном секторе. Тогда премьер объясняла, что для ключевых должностей ограничения необходимы для того, чтобы обеспечить стабильную работу государственных институций во время войны.

В Украине в январе 2023 года установили правила пересечения границы для должностных лиц и госслужащих во время военного положения. Тогда Кабмин ввел норму, согласно которой народные депутаты, депутаты местных советов, судьи, прокуроры, государственные служащие, а также другие определенные категории работников могут выезжать за границу только в случае служебной командировки.

