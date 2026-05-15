Специалисты ГУР Минобороны получили документы, свидетельствующие о подготовке российскими войсками новых ракетно-дроновых ударов по Украине.

Речь идет об атаках по так называемым центрам принятия решений, сообщил президент Владимир Зеленский.

Россия готовит новые удары — Зеленский

По его словам, в документах речь идет о почти двух десятках политических центров и военных пунктов. Украинская сторона уже приняла эту информацию во внимание.

— Но стоит заметить специально для российского руководства: Украина все-таки не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, которое обеспечивает его оторванность от реальности, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство, – отметил президент.

Он подчеркнул, что украинский народ заслуживает своего суверенитета так же, как и любая другая нация.

— Народ невозможно победить. России нужно заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину, – резюмировал Зеленский.

Что известно о массированной атаке РФ 13–14 мая

Ранее Зеленский заявлял, что во время атак 13–14 мая российские войска применили против Украины 1567 дронов и 56 ракет различных типов.

13 мая главным направлением российской атаки стали западные области Украины. В тот день силы РФ применили 753 дрона, 710 из которых были сбиты.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 14 мая российские войска использовали для массированной атаки по Украине 56 ракет различных типов и 675 ударных беспилотников. Основным направлением удара был Киев.

14 мая в столице в результате российской атаки погибли 24 человека, среди них трое детей. Погибли люди в Дарницком районе в результате российского удара.

В результате массированной атаки РФ в Украине были повреждены 180 объектов, среди которых более 50 жилых домов.

