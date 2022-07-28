США предлагают России обменять торговца оружием на чемпионку Игр и морпеха

Июль, 28 в 15:47

Президент Джо Байден предлагает освободить из-под стражи в США пресловутого российского торговца оружием по прозвищу Торговец смертью Виктора Бута в обмен на возвращение американцев Бритни Гринер и Пола Уилана.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил журналистам на ежедневном пресс-брифинге в Белом доме в среду, что предложение об обмене заключенными было передано российским официальным лицам “несколько недель назад”, но не сказал, приняла ли Москва решение по этому поводу.

— Мы, конечно, надеемся, что Россия благосклонно к этому отнесется, но я не хочу вдаваться в подробности. Мы считаем, что это серьезное предложение, и мы хотим, чтобы россияне тоже восприняли его серьезно, — сказал он.

Предложение освободить Бута, отбывающего 25-летний срок заключения за торговлю оружием, поступило спустя более пяти месяцев после того, как 31-летнюю звезду WNBA Гринер задержали в московском аэропорту по обвинению в хранении конопли.

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Кирби сказал, что дела Гринер и бывшего морского пехотинца США Уилана, находящегося в тюрьме в России по обвинениям в шпионаже с 2018 года, были “самыми главными для президента и всей его команды по национальной безопасности”.

Он подчеркнул, что администрация Байдена остается “сосредоточенной” на “всех американцах, которые являются заложниками и незаконно удерживаются по всему миру”.

Госсекретарь Энтони Блинкен во время брифинга во вторник также намекнул, что Вашингтон ожидает этого обмена заключенными. Он сказал, что рассчитывает поговорить с министром иностранных дел РФ Лавровым “в ближайшие дни”. Если это произойдет, то это будет первый разговор между дипломатами после полномасштабного вторжения России в Украину.

— Я планирую поднять вопрос, который является для нас главным приоритетом: освобождение американцев, Пола Уилана и Бритни Гринер, которые были неправомерно задержаны и должны получить разрешение вернуться домой, — сказал он.

В то же время, ни Кирби, ни Блинкен не подтверждают, что США предлагают освободить Бута в обмен на Гринер и Уилана. Когда Блинкена спросили о деталях возможного соглашения об обмене между США и РФ, но он сказал, что “не хочет его описывать”.

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Бритни Гринер дважды выигрывала золотую медаль на Олимпийских играх — сначала в Рио (2016), а затем в Токио (2020).

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