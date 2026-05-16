Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин всегда хотел войти в историю, и теперь, после принятия ключевого решения о создании специального трибунала, у него появится такая возможность.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Спецтрибунал для Путина

Так, в пятницу, 15 мая, в столице Молдовы на заседании Комитета министров Совета Европы было принято ключевое решение о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Генсек Совета Европы Ален Берсе вручил Андрею Сибизе юридическое подтверждение о присоединении 36 государств и Евросоюза к соглашению, которое создает руководящий комитет специального трибунала для Путина.

– Моральный фундамент Европы и мира будет восстановлен только тогда, когда преступление агрессии против Украины будет наказано. Это вопрос не прошлого. Это вопрос будущего. Вопрос восстановления общего пространства правды, справедливости и доверия. Это также вопрос достоинства. Путин всегда хотел войти в историю. И этот трибунал поможет ему в этом… Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие — сегодня все они получили свой билет в Гаагу, — сказал министр иностранных дел Украины.

По словам Георгия Тихого, от политического одобрения до юридического соглашения о запуске спецтрибунала прошел ровно год. Для международного уголовного правосудия — космическая скорость, отмечает пресс-секретарь.

