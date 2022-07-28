УЕФА начал расследование из-за скандирования турецкими фанатами имени Путина

Июль, 28 в 19:06

УЕФА начал расследование действий турецких фанатов в ответном матче второго квалификационного раунда Фенербахче — Динамо Киев в Стамбуле. Об этом идет речь на сайте футбольного органа.

Для дисциплинарного расследования в отношении поведения болельщиков турецкого Фенербахче назначен инспектор по этике и дисциплине.

— Согласно статье 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА, инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование по вероятному ненадлежащему поведению болельщиков Фенербахче во время второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23, — говорится в сообщении УЕФА.

Во время матча Фенербахче – Динамо Киев, состоявшегося 27 июля в Стамбуле, часть болельщиков турецкого клуба начала скандировать имя российского президента Путина.

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Возмущенный действиями фанатов, наставник киевлян Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Dinamo Kiev’in Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu, basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı pic.twitter.com/2JmBJHrPE7 — DHA Spor (@dhaspor) July 27, 2022

Реакция ФК Фенербахче на действия своих болельщиков

На следующий день после игры Фенербахче сделал заявление по факту инцидента с криками фанатов.

— Фенербахче делает заявление против этого дискурса, который не представляет наш клуб и не отражает корпоративную позицию нашего клуба. Фенербахче всегда заботится о повышении осведомленности о социальных и гуманитарных проблемах как в нашей стране, так и в мире. Наш клуб мгновенно отреагировал на начало военного процесса 24 февраля 2022 года. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть в своем сообщении, которое мы передали через все наши официальные каналы: война — это не храбрость, это трусость! Нет войне!

Там добавили, что приписывать этот дискурс, абсолютно не отражающий позицию и ценности нашего клуба, всем нашим болельщикам и возлагать ответственность на наш клуб, не является честным и справедливым подходом.

Сама игра завершилась победой Динамо в дополнительное время со счетом 2:1. Победу команде Луческу принесли голы Буяльского и Караваева. В третьем раунде квалификации ЛЧ Динамо сыграет с австрийским Штурмом. Первый матч состоится 3 августа в Лодзи.