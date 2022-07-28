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Факти / Спорт

УЄФА розпочав розслідування через скандування турецькими фанатами імені Путіна

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
стадіон Фенербахче
Фото: Depositphotos

УЄФА розпочав розслідування щодо дій турецьких фанатів у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Фенербахче – Динамо Київ у Стамбулі. Про це йдеться на сайті футбольного органу.

Для дисциплінарного розслідування щодо поведінки вболівальників турецького Фенербахче призначено інспектора з етики та дисципліни.

— Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування щодо ймовірної неналежної поведінки вболівальників Фенербахче під час другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 між Фенербахче та ФК Динамо Київ, – йдеться у повідомленні УЄФА.

Під час матчу Фенербахче – Динамо Київ, що відбувся 27 липня у Стамбулі, частина вболівальників турецького клубу почала скандувати ім’я російського президента Путіна.

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Обурений діями фанатів, наставник киян Мірча Луческу не прийшов на післяматчеву пресконференцію.

Реакція ФК Фенербахче на дії своїх вболівальників

Наступного дня після гри Фенербахче зробив заяву за фактом інциденту з вигуками фанатів.

— Фенербахче робить заяву проти цього дискурсу, який не представляє наш клуб і жодним чином не відображає корпоративну позицію нашого клубу.

Фенербахче завжди дбає про підвищення обізнаності про соціальні та гуманітарні проблеми як у нашій країні, так і в світі. Наш клуб миттєво відреагував на початок воєнного процесу 24 лютого 2022 року. Ми хотіли б ще раз підкреслити у своєму повідомленні, яке ми передали через всі нашими офіційними каналами: війна – це не хоробрість, це боягузтво! Ні війні!

Там додали, що приписувати цей дискурс, який абсолютно не відображає позицію та цінності нашого клубу, усім нашим уболівальникам і покладати відповідальність на наш клуб, не є чесним і справедливим підходом.

Сама гра завершилася перемогою Динамо у додатковий час з рахунком 2:1. Перемогу команді Луческу принесли голи Буяльського та Караваєва. У третьому раунді кваліфікації ЛЧ Динамо зіграє з австрійським Штурмом. Перший матч відбудеться 3 серпня у Лодзі.

Джерело: УЄФА
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