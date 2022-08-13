Впервые за 17 лет без Месси: France Football назвал 30 претендентов на Золотой мяч

Август, 12 в 23:24

Французский журнал France Football назвал 30 футболистов, претендующих на награду Золотой мяч по итогам сезона.

Впервые с 2005 года в финальный список из 30 номинантов не попал аргентинский форвард Лионель Месси, которому вручили награду в прошлом году.

Нет в списке и партнера аргентинца по французскому ПСЖ Неймара, а вот извечный визави Месси на футбольном поле Криштиану Роналду попал в топ-30.

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Список претендентов на Золотой мяч выглядит так:

Вратари:

Тибо Куртуа (Реал, сборная Бельгии), Мик Меньян (Милан, сборная Франции).

Защитники:

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, сборная Англии), Жоау Канселу (Манчестер Сити, сборная Португалии), Антонио Рюдигер (Челси/Реал, сборная Германии), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, сборная Нидерландов).

Полузащитники:

Йозуа Киммих (Бавария, сборная Германии), Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг, сборная Франции), Бернарду Силва (Манчестер Сити, сборная Португалии), Каземиро (Реал, сборная Бразилии), Кевин де Брейне (Манна). Фабиньо (Ливерпуль, сборная Бразилии), Филипп Фоден (Манчестер Сити, сборная Англии), Рияд Марез (Манчестер Сити, сборная Алжира), Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии).

Форварды:

Рафаэл Леау (Милан, сборная Португалии), Мохаммед Салах (Ливерпуль, сборная Египта), Луис Диас (Ливерпуль, сборная Колумбии), Винисиус Жуниор (Реал, сборная Бразилии), Роберт Левандовски (Бавария/ Карим Бензема (Реал, сборная Франции), Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, сборная Португалии), Эрлинг Холланд (Боруссия Д/Манчестер Сити, сборная Норвегии), Себастьен Аллер (Боруссия Д, сборная Кот-д’Ивуара), Гарри Кейн (Тоттенхэм, сборная Англии), Садио Мане (Ливерпуль/Бавария, сборная Сенегала), Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), Дарвин Нуньес (Бенфика/Ливерпуль, сборная Уругвая), Сон Хын Мин (Тоттенхэм, сборная Южной Кореи), Душан Влахович (Фиорентина/Ювентус, сборная Сербии).

Таким образом, в списке больше всего представителей Ливерпуля, Манчестер Сити и мадридского Реала.

Имя обладателя Золотого мяча-2022 объявят 17 октября в Париже. Фаворитом считают французского форварда Реала Карима Бензема, выигравшего чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.