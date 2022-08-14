Август, 14 в 13:44

Украина завоевала уже пятую золотую медаль на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта, который продолжается в столице Италии в Риме.

Так, украинская синхронистка Марта Федина стала лучшей в произвольной программе сольного разряда. Это первое в карьере 20-летней девушки европейское золото именно в произвольном соло.

К соревнованиям по этой дисциплине украинка подходила в статусе действующей вице-чемпионки мира и Европы. Федина с первого места отобралась в финальную 12-ку, получив ровно 94 балла в квалификации.

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В финале спортсменке удалось выполнить произвольную программу на 94.6333 балла. Это стало лучшим результатом среди всех участниц и превзошло ее финальный результат на чемпионате мира (93.8).

Артистическое плавание. Произвольное соло

1. Марта Федина (Украина) – 94,6333 балла

2. Линда Черрути (Италия) – 92,1000

3. Василики Александри (Австрия) – 91,8333

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Отметим, что на этом чемпионате Европы Федина выиграла еще три медали: золото в техническом соло, а также два командных титула в технической программе и хайлайте.

Напомним, что в конце июня Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который состоялся в Будапеште (Венгрия).

В финале хайлайта украинки показали результат 95.0333, который стал для них победным.

Фото: Марта Федина