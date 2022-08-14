Серпень, 14 в 13:44

Україна завоювала вже п’яту золоту медаль на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Італії Римі.

Так, українська синхроністка Марта Федіна стала найкращою в довільній програмі сольного розряду. Це перше в кар’єрі 20-річної дівчини європейське золото саме в довільному соло.

До змагань у цій дисципліні українка підходила у статусі чинної віцечемпіонки світу та Європи. Федіна з першого місця відібралася до фінальної 12-ки, отримавши рівно 94 бали у кваліфікації.

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У фіналі спортсменці вдалося виконати довільну програму на 94.6333 бала. Це стало найкращим результатом серед усіх учасниць та перевершило її фінальний результат на чемпіонаті світу (93.8).

Артистичне плавання. Довільне соло

1. Марта Федіна (Україна) – 94,6333 бали

2. Лінда Черруті (Італія) – 92,1000

3. Васілікі Александрі (Австрія) – 91,8333

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Зазначимо, що на цьому чемпіонаті Європи Федіна виграла ще три медалі: золото в технічному соло, а також два командні титули в технічній програмі та гайлайті.

Нагадаємо, що наприкінці червня Збірна України з синхронного плавання здобула другу золоту медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який відбувся в Будапешті (Угорщина).

У фіналі гайлайту українки показали результат 95.0333, який став для них переможним.

Фото: Марта Федіна