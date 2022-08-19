Усик в вышиванке провел длительную битву взглядов с Джошуа на процедуре взвешивания

Август, 19 в 15:46

В Джидде состоялась официальная процедура взвешивания перед боем-реваншем между обладателем поясов в весомом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

На процедуру взвешивания Усик вышел в белой вышиванке и красных шароварах. Джошуа был в футболке и спортивных штанах бренда Under Armour, амбассадором которого он является.

Украинец на весах показал 100,1 кг, а британец – 110,9 кг.

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Интересно, что на взвешивании перед первым боем в августе 2021 года Усик показал на весах 100 кг, Джошуа – 109 кг.

После взвешивания боксеры провели последнюю дуэль взглядов перед поединком. Следует отметить, что она длилась 106 секунд, а первым опустил голову Джошуа.

После церемонии журналист спросил Усика, что увидел в глазах Джошуа, ведь взгляд боксеры действительно держали очень долго.

– Себя. Это было отражение на себя, – сказал украинец.

17 августа после пресс-конференции и битвы взглядов накануне боя Александр Усик спел украинскую песню Ой, в лузі червона калина.

При этом украинец был одет в традиционный казацкий наряд – вышиванка, оселедец на голове и другие атрибуты.

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится бой-реванш между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Украинец будет защищать пояса WBO, IBF, IBO и WBA Super. Также победитель получит пояс The Ring.

Факты ICTV рассказывали, где можно онлайн посмотреть второй бой Усик – Джошуа.