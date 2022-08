Усик в вышиванке провел длительную битву взглядов с Джошуа на процедуре взвешивания

В Джидде состоялась официальная процедура взвешивания перед боем-реваншем между обладателем поясов в весомом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

На процедуру взвешивания Усик вышел в белой вышиванке и красных шароварах. Джошуа был в футболке и спортивных штанах бренда Under Armour, амбассадором которого он является.

Украинец на весах показал 100,1 кг, а британец – 110,9 кг.

WEIGH-IN @usykaa and @anthonyjoshua hit the scales in Jeddah!

The Unified World Heavyweight Championship#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/fQGkyKI1Qa

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 19, 2022