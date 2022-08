Усик у вишиванці провів тривалу битву поглядів з Джошуа на процедурі зважування

У Джидді відбулася офіційна процедура зважування перед боєм-реваншем між володарем поясів у надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Super Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

На процедуру зважування Усик вийшов у білій вишиванці та червоних штанях. Джошуа був у футболці та спортивних штанях бренду Under Armour, амбасадором якого він є.

Українець на вагах показав 100,1 кг, а британець – 110,9 кг.

WEIGH-IN @usykaa and @anthonyjoshua hit the scales in Jeddah!

The Unified World Heavyweight Championship#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/fQGkyKI1Qa

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 19, 2022