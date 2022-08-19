Усик у вишиванці провів тривалу битву поглядів з Джошуа на процедурі зважування

Серпень, 19 в 15:46

У Джидді відбулася офіційна процедура зважування перед боєм-реваншем між володарем поясів у надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Super Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

На процедуру зважування Усик вийшов у білій вишиванці та червоних штанях. Джошуа був у футболці та спортивних штанях бренду Under Armour, амбасадором якого він є.

Українець на вагах показав 100,1 кг, а британець – 110,9 кг.

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Цікаво, що на зважуванні перед першим боєм у серпні 2021 року Усик показав на вагах 100 кг, Джошуа – 109 кг.

Після зважування боксери провели останню дуель поглядів перед поєдинком. Варто відзначити, що вона тривала 106 секунд, а першим опустив голову Джошуа.

Після церемонії журналіст запитав Усика, що він побачив в очах Джошуа, адже погляд боксери дійсно тримали дуже довго.

— Себе. Це було відображення на себе, – сказав українець.

17 серпня після пресконференції та битви поглядів напередодні бою Олександр Усик заспівав українську пісню Ой, у лузі червона калина.

При цьому українець був одягнений у традиційне козацьке вбрання – вишиванка, оселедець на голові та інші атрибути.

20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Українець захищатиме пояси WBO, IBF, IBO та WBA Super. Також переможець отримає пояс The Ring.

Факти ICTV розповідали, де можна онлайн подивитися другий бій Усик – Джошуа.