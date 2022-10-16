Шахтер обыграл Динамо в матче с удалением и нереализованным пенальти

Октябрь, 16 в 19:29

Донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу. Встреча состоялась во Львове на Арене Львов и завершилась победой горняков со счетом 3:1.

Счет в матче в середине первого тайма открыл Александр Зубков. Сначала Михаил Мудрик подал угловой, Траоре выиграл борьбу у Забарного и сбросил круглого на линию вратарской, после чего Зубков отправил мяч в сетку ворот Руслана Нещерета.

Еще до перерыва у горняков была возможность удвоить преимущество, получив право пробить пенальти. Но голкипер киевлян справился с ударом Лассина Траоре.

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Во втором тайме на 46-й минуте динамовцам удалось сравнять – Владислав Ванат опередил Валерия Бондаря на мяче и головой расстрелял ворота Анатолия Трубина.

Но уже спустя минуту горняки снова вышли вперед после точного удара в дальний угол от Михаила Мудрика.

На 69-й минуте подопечные Мирчи Луческу остались в меньшинстве после фола Ильи Забарного, за который рефери встречи Екатерина Монзуль наградила защитника прямой красной.

Точку в матче поставил Даниил Сикан, переправивший мяч в ворота соперника после подачи от Мудрика. В итоге 3:1.

На данный момент лидером чемпионата Украины по футболу является Днепр-1, в активе которого 18 очков. Вторая строчка за Шахтером (16), третьим идет Металлист (13). Киевское Динамо сейчас на девятой строчке с девятью очками.

Фото: ФК Шахтер