Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду выступит в роли исполнительного продюсера и одновременно актера в британском драматическом сериале о футболе.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Роналду сыграет в сериале

Сериал получил название Day 1s, а его режиссером станет Мэтью Вон, снимавший серию фильмов о Кингсмене.

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История будет рассказывать о вымышленном футбольном агенте Стэнли Далтоне, которого играет звезда сериала Родина 55-летний Дэмиен Льюис.

Сериал основан на концепции, разработанной другим исполнительным продюсером шоу – реальным агентом Дарреном Дэйном, представляющим интересы Анри.

По данным источников, это будет не ситком, а “драма с некоторыми комедийными элементами, за которой стоят серьезные имена”.

– Это захватывающий этап для меня, и я с нетерпением жду новых проектов, – передает слова Роналду The Sun.

Съемки сериала Day 1s уже начались. Помимо Роналду в сериале, как ожидается, появится 48-летний Тьерри Анри.

Сериал снимает новая студия UR•Marv, которой Роналду руководит совместно с Мэтью Воном.

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