Криштиану Роналду сыграет в британском сериале о футболе: что известно
- Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером и сыграет роль в британском сериале Day 1s.
- Режиссером проекта выступит Мэтью Вон, известный по франшизе Kingsman.
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду выступит в роли исполнительного продюсера и одновременно актера в британском драматическом сериале о футболе.
Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Роналду сыграет в сериале
Сериал получил название Day 1s, а его режиссером станет Мэтью Вон, снимавший серию фильмов о Кингсмене.
История будет рассказывать о вымышленном футбольном агенте Стэнли Далтоне, которого играет звезда сериала Родина 55-летний Дэмиен Льюис.
Сериал основан на концепции, разработанной другим исполнительным продюсером шоу – реальным агентом Дарреном Дэйном, представляющим интересы Анри.
По данным источников, это будет не ситком, а “драма с некоторыми комедийными элементами, за которой стоят серьезные имена”.
– Это захватывающий этап для меня, и я с нетерпением жду новых проектов, – передает слова Роналду The Sun.
Съемки сериала Day 1s уже начались. Помимо Роналду в сериале, как ожидается, появится 48-летний Тьерри Анри.
Сериал снимает новая студия UR•Marv, которой Роналду руководит совместно с Мэтью Воном.