Важно помнить, что война продолжается: Шевченко на церемонии Золотой мяч-2022

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В Париже 17 октября проходит церемония вручения Золотого мяча-2022, на которой присутствует легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.

Он стал не просто гостем события, но и принял непосредственное участие в церемонии. Шевченко объявил имя лучшей футболистки года, получившей Золотой мяч.

Эту награду второй раз подряд получила хавбек сборной Испании и каталонской Барселоны Алексия Путельяс.

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Сначала ведущие церемонии известный футболист Дидье Дрогба и журналистка Сэнди Эрибер отметили, что в Украине идет война. После этого Шевченко выступил с речью, в которой напомнил, что война в Украине продолжается.

— Это очень трудный момент для всех украинцев. Я горжусь тем, как моя страна защищается и борется за свободу. Я очень вовлечен в гуманитарные и медицинские вопросы с платформой UNITED 24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский. Очень важно помнить, что война продолжается. Но самое важное – оставаться на стороне Украины и продолжать помогать, – заявил Шевченко в речи.

Chevtchenko got a message for all of us…#ballondor pic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Его речь присутствующие в зале встретили длительными аплодисментами.

Андрей Шевченко стал первым амбасадором инициативы UNITED 24 для помощи Украине.