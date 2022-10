Важно помнить, что война продолжается: Шевченко на церемонии Золотой мяч-2022

В Париже 17 октября проходит церемония вручения Золотого мяча-2022, на которой присутствует легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.

Он стал не просто гостем события, но и принял непосредственное участие в церемонии. Шевченко объявил имя лучшей футболистки года, получившей Золотой мяч.

Эту награду второй раз подряд получила хавбек сборной Испании и каталонской Барселоны Алексия Путельяс.

Сначала ведущие церемонии известный футболист Дидье Дрогба и журналистка Сэнди Эрибер отметили, что в Украине идет война. После этого Шевченко выступил с речью, в которой напомнил, что война в Украине продолжается.

Chevtchenko got a message for all of us…#ballondor pic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022