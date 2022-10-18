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Факти / Спорт

Важливо пам’ятати, що війна триває: Шевченко на церемонії Золотий м’яч-2022

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Андрій Шевченко
Фото: Getty Images

У Парижі 17 жовтня триває церемонія вручення Золотого м’яча-2022, на якій присутній легендарний український футболіст Андрій Шевченко.

Він став не просто гостем події, а й взяв безпосередню участь у церемонії. Шевченко оголосив ім’я найкращої футболістки року, яка отримала Золотий м’яч.

Цю нагороду вдруге поспіль здобула хавбек збірної Іспанії та каталонської Барселони Алексія Путельяс.

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Спершу ведучі церемонії відомий футболіст Дід’є Дрогба та журналістка Сенді Ерібер наголосили, що в Україні йде війна. Після цього Шевченко виступив із промовою, в якій наголосив, що війна в Україні продовжується.

— Це дуже важкий момент для всіх українців. Я пишаюся тим, як моя країна захищається та бореться за свободу. Я дуже залучений у гуманітарні питання та медичні питання з платформою UNITED 24, яку заснував президент України Володимир Зеленський.

Дуже важливо пам’ятати, що війна продовжується. Але найбільш важливо – залишатись на стороні України та продовжувати допомагати, – заявив Шевченко у промові.

Його промову присутні у залі зустріли тривалими оплесками.

Андрій Шевченко став першим амбасадором ініціативи UNITED 24 для допомоги Україні.

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