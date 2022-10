Важливо пам’ятати, що війна триває: Шевченко на церемонії Золотий м’яч-2022

У Парижі 17 жовтня триває церемонія вручення Золотого м’яча-2022, на якій присутній легендарний український футболіст Андрій Шевченко.

Він став не просто гостем події, а й взяв безпосередню участь у церемонії. Шевченко оголосив ім’я найкращої футболістки року, яка отримала Золотий м’яч.

Цю нагороду вдруге поспіль здобула хавбек збірної Іспанії та каталонської Барселони Алексія Путельяс.

Спершу ведучі церемонії відомий футболіст Дід’є Дрогба та журналістка Сенді Ерібер наголосили, що в Україні йде війна. Після цього Шевченко виступив із промовою, в якій наголосив, що війна в Україні продовжується.

