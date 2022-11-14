В возрасте 38 лет скончался один из главных нокаутеров UFC Энтони Джонсон

Ноябрь, 14 в 12:50

Двухкратный претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет.

Причина смерти — отказ в работе органов из-за неходжкинских лимфомов и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза, что является редким заболеванием.

Джонсон должен был провести бой за титул Bellator в полутяжелом весе в сентябре 2021 года, но отказался от участия из-за проблем со здоровьем. В январе президент промоушна Скотт Кокер заявил, что у американца проблемы со здоровьем и сроки его возвращения в бои неизвестны.

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Его менеджер Али Абдельазиз в прошлом месяце просил его поклонников помолиться за бойца. Менеджер не сообщил, чем болеет Энтони, но сказал, что боец ​​очень похудел.

Энтони Джонсон по прозвищу Rumble одержал 23 победы, из которых 17 — нокаутом в ММА, и потерпел шесть поражений.

(Almost) every Anthony “Rumble” Johnson’s finishes. Rest in peace, legend. pic.twitter.com/23E3AjgBss — Al Zullino (@phre) November 13, 2022

Он является одним из главных нокаутеров в истории UFC, уступая по этому показателю только Деррику Льюису.

Он дважды выступал в титульных боях UFC в полутяжелом весе, но проиграл Даниэлю Кормье (2015, 2017). После второго поражения завершил карьеру в UFC. Он снялся в драме Воин (2011), режиссера Гэвина О’Коннора.