В возрасте 38 лет скончался один из главных нокаутеров UFC Энтони Джонсон
Двухкратный претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет.
Причина смерти — отказ в работе органов из-за неходжкинских лимфомов и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза, что является редким заболеванием.
Джонсон должен был провести бой за титул Bellator в полутяжелом весе в сентябре 2021 года, но отказался от участия из-за проблем со здоровьем. В январе президент промоушна Скотт Кокер заявил, что у американца проблемы со здоровьем и сроки его возвращения в бои неизвестны.
Его менеджер Али Абдельазиз в прошлом месяце просил его поклонников помолиться за бойца. Менеджер не сообщил, чем болеет Энтони, но сказал, что боец очень похудел.
Энтони Джонсон по прозвищу Rumble одержал 23 победы, из которых 17 — нокаутом в ММА, и потерпел шесть поражений.
(Almost) every Anthony “Rumble” Johnson’s finishes.
Rest in peace, legend. pic.twitter.com/23E3AjgBss
— Al Zullino (@phre) November 13, 2022
Он является одним из главных нокаутеров в истории UFC, уступая по этому показателю только Деррику Льюису.
Он дважды выступал в титульных боях UFC в полутяжелом весе, но проиграл Даниэлю Кормье (2015, 2017). После второго поражения завершил карьеру в UFC. Он снялся в драме Воин (2011), режиссера Гэвина О’Коннора.