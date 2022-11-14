У віці 38 років помер один з головних нокаутерів UFC Ентоні Джонсон

Листопад, 14 в 12:50

Дворазовий претендент на титул UFC у напівважкій вазі Ентоні Джонсон помер у віці 38 років.

Причина смерті — відмова в роботі органів через неходжкінські лімфоми та гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз, що є рідкісним захворюванням.

Джонсон мав провести бій за титул Bellator у напівважкій вазі у вересні 2021 року, але відмовився від участі через проблеми зі здоров’ям. У січні президент промоушну Скотт Кокер заявив, що в американця проблеми зі здоров’ям і терміни його повернення в бої невідомі.

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Його менеджер Алі Абдельазіз минулого місяця просив його шанувальників помолитися за бійця. Менеджер не повідомив, на що хворіє Ентоні, але сказав, що боєць дуже схуднув.

Ентоні Джонсон на прізвисько Rumble здобув 23 перемоги, з яких 17 – нокаутом у ММА, та зазнав шістьох поразок.

(Almost) every Anthony “Rumble” Johnson’s finishes. Rest in peace, legend. pic.twitter.com/23E3AjgBss — Al Zullino (@phre) November 13, 2022

Він є одним із головних нокаутерів в історії UFC, поступаючись за цим показником лише лише Дерріку Льюїсу.

Він двічі виступав у титульних боях UFC у напівважкій вазі, але програв Деніелю Корм’є (2015, 2017 роки). Після другої поразки завершив кар’єру в UFC. Він знявся у драмі Воїн (2011), режисера Гевіна О’Коннора.